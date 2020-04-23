В какой стране нет коронавируса?

В Туркменистане до сих пор нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на брифинге «Развитие системы здравоохранения Туркменистана и международное сотрудничество», сообщает Arzuw News.

«Если был бы в Туркменистане хотя бы один зарегистрированный случай (COVID-19 — ред.), мы в первую очередь сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения. Мы несём ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты», - заявил Мередов, отвечая на вопрос посла ФРГ в Туркменистане Найтхарта Хёфер-Виссинга о текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Туркменистан является одной из немногих стран, где согласно официальной статистике, нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Отметим, что международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) заявляла, что власти Туркменистана решили запретить государственным СМИ употреблять слово «коронавирус». Также было приказано убрать его из информационных брошюр об охране здоровья, распространялись в школах, больницах и на рабочих местах на предприятиях.

Туркменистан, занимающий последнее место в Индексе мировой свободы прессы RSF за 2019, является одной из самых закрытых стран мира. Правительство контролирует все отечественные СМИ и продолжает усиливать преследование тех, кто передает информацию медиа, которые работают в изгнании.