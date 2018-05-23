В какую школу бежать? Чем возмущены родители будущих первоклассников

23 мая 2018 г. 18:12
Автор: Светлана Еченина
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Маленькая Аня  в этом году должна пойти и в первый класс. Впрочем, родители девочки обеспокоены совсем не из-за бантов и учебников. Дело в том, рассказывает папа будущей первоклассницы, что школа, которая находится в 30-ти метрах от их дома, не может взять девочку к себе в первую очередь. Ведь по новым правилам, зачисления детей в первые классы, их дом закрепили за другим учебным заведением

Олег  Ямчинский, отец Ани

Хотя, географически и даже если посмотреть по гул карте, провести прямые, как будто мы летим от нашого, 26 – го дома до начальной школы 30-ть метров, от нашей школы до средней школы 146-149-ть метров и от нашого дома до 22-й школы, по прямой 543 метра. Ну, понятно, что летать никто не будет

На отсутствие крыльев за спиной, чтобы поскорее добраться до новой школы, жалуется и Зинаида. Женщина отправляет в первый класс внука. Говорит, что из-за занятости его родителей, будет водить ребенка сама. И если раньше это путешествие длилось бы три минуты, то сейчас не менее получаса, с учетом состояния ее здоровья.

Зинаида Чурилова, бабушка будущего первоклассника

Школа, которую закончила моя дочь в 2006-м году – находится рядом с моим домом, рядом с моим подъездом, а 22-я -  через  дороги, новостройки, кусты, нужно будет водить в любую погоду мне, а мне, скажем так, уже много лет

Переживает из-за маршрута к закрепленной школы и Адель. Мужчина беспокоится за жену и дочь, ведь путь, которым они вынуждены будут ходить пролегает через посадку и стройплощадку. А здесь, по словам местных жителей, часто происходят неприятные случаи

Адель Джиха, отец будущей первоклассницы

Ну реально, 50 метров и садик, и школа, а как так можно – не знаю. Даже дома, которые далеко, если посмотреть по карте … 50 метров и они попали, а наш дом не попал. Ну. Я не знаю, как они так решили

Обеспокоенные жители пытаются доказать, что территориально ближе та школа, которая находится в 30-ти метрах, а не в километре от дома и логичнее было бы закрепить дом именно за этим  учебным заведением. Сейчас они отправили жалобу в департамент образования

Олег  Ямчинский, отец Ани

Я  направил  скаргу в Департамент  образования  и в администрацию Шевченковского района. Отправил 14-го мая, но вопрос в том, что по некоторым данным, до 30 –ти дней можно ожидать ответ, а какой ответ будет – мы не знаем

Впрочем, добавляет мужчина, эта жалоба вряд ли решит проблему, ведь 1-го июня уже будут готовы списки первоклассников, поступивших в заведение, поэтому дети смогут попасть в прилегающую школу, только если повезет в жеребьевке.

Анатолий Бабичев, зам.главы ХОГА

Є закріплення будинків за школою або закріплення школи по мікрорайонному принципу . На скільки я знаю, на сайтах ,в тому числі  департаменту міскої ради, це запитання найбільше хвилює міста. В сільській місцевості  проблем не має, тому що у них одна школа. Для міста є визначене закріплення шкіл за відповідною територією, тобто визначені ті будинки, які обслуговує ця школа.

Впрочем, родители продолжают  гадать, по каким именно принципам проводится это закрепление и почему его последствия они логическими назвать не могут. И признаются, что надежда попасть в заветную школу, которая вдруг оказалась для них недоступной, их еще н покинула. Поэтому и документы в закрепленное учебное заведение относить не спешат.

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