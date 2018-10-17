В Канаде мужчина вернулся домой после своих похорон

Канадская семья случайно похоронила известного пианиста вместо своего родственника. Ошибка вскрылась только через несколько месяцев, когда родственник, которого считали умершим, вернулся домой.

В полиции считают, что погребенное тело на самом деле принадлежало известному в Торонто пианисту Скотту Кашни, который пропал еще в августе, передает Би-би-си.

Друзья и семья Кашни говорят, что музыкант посмеялся бы над этой ошибкой, и не имеют претензий к похоронившим его людям. Похороненного эксгумируют для полной идентификации.

Подруга Скотта Кашни Андреа Рид рассказала, что на прошлой неделе ей позвонили из полиции и сказали, что вероятно нашли пропавшего музыканта. Речь шла о мужчине, скончавшемся в одной из больниц Торонто еще в августе. Он потерял сознание на улице и был госпитализирован. Вскоре после госпитализации мужчина умер. Больница связалась с семьей, искавшей пропавшего родственника. Приехав в морг, они опознали тело и вскоре похоронили его.

Однако через месяц родственник, которого считали умершим и похороненным, вернулся домой

Полицейские связались с Андреа Рид, которая продолжала поиски Кашни, и сообщили, что судьбу пропавшего музыканта удалось прояснить.

"Это было большим облегчением. Я чувствовала, что его уже нет в живых и очень боялась, что с ним могло произойти что-то страшное. Когда я узнала, что его госпитализировали сразу после приступа и заботились о нем все это время, мне стало гораздо легче", -призналась Рид в беседе с журналистами.

Кашни был известным в Торонто музыкантом. Он играл на фортепьяно в блюзовых и рок-группах и выступал вместе Дуэйном Оллменом и группой Aerosmith. Андреа Рид сблизилась с Кашни на почве музыки. Он учил ее играть на пианино, а через некоторое время Рид фактически стала его менеджером - она помогала ему находить концертные площадки и занималась расписанием музыканта.

Кашни жил в Торонто, в отдельной квартире для престарелых. В августе он ушел из дома и не вернулся, перестав отвечать на звонки. У музыканта не было детей, но у него были две сестры и племянники.

"Это очень странная ситуация, - говорит племянница музыканта Лиз Хейл. - Мы бы хотели поговорить с той, другой семьей."

Близкие музыканта не имеют претензий к похоронившей его семье. Тело Скотта Кашни пока официально не опознано, но Андреа Рид уверена, что это он. Она видела часть вещей, которые были у похороненного мужчины, и узнала ключи от квартиры музыканта. Рид считает, что самому Кашни эта история показалась бы смешной.

"Он был человеком с великолепным чувством юмора... Если бы он прочитал об этой истории в газете, то наверняка посмеялся бы", - говорит она.