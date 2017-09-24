В Канаде стартовали Игры Непокоренных: впервые при участии украинской команды

В Торонто (Канада) начались спортивные соревнования ветеранов боевых действий Игры Непокоренных, в которых в этом году впервые будет соревноваться украинская команда.

Торжества проходили в комплексе Air Canada Centre в Торонто, сообщает пресс-служба украинского лидера. Выражая поддержку украинской команде, супруги Порошенко приветствовали украинских воинов аплодисментами стоя.

"Горжусь нашими воинами, которые приехали в Торонто. Ваше участие в "Играх Непокоренных" - это уже победа", - указал Порошенко.

В начале мероприятия состоялся Парад Наций, когда все сборные-участницы торжественно прошли перед зрителями.

Участников также приветствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В своем Twitter канадский премьер пожелал всем раненым воинам удачи.

Игры Непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в связи с участием украинских военных в миссиях ООН и непосредственно как страна, чьи бойцы имеют боевой опыт в антитеррористической операции на Донбассе.

Вместе с Украиной в этом году в Играх Непокоренных также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.

Напомним, ранее стало известно, что сборная украинских паралимпийцев стала чемпионом мира по футболу в Аргентине.