В канадском McDonald's беременной вместо латте продали моющий раствор

Компания McDonald's извинилась перед беременной клиенткой, которой подали моющий раствор вместо латте.

Сара Дуглас, которая находится на восьмом месяце беременности, заказала кофе на МакДрайв в канадской провинции Альберта.

Она сделала небольшой глоток и обнаружила, что в стаканчике не кофе с молоком, а какая-то коричневая жидкость.

Женщина сразу высунулась из авто и выплюнула вещество.

Затем она вернулась к McDonald's и сообщила, что хочет поговорить с руководителем учреждения, сообщает сайт Lethbridge News Now.

"Я показала ему кофе, а он спросил, хотела бы я новый. Но я ответила:"Нет, ведь это недопустимо ".

Ресторан сообщил в своем заявлении, что сожалеет об этом инциденте.

В объяснении ресторана сказано, что машину по приготовлению кофе обычно утром очищают, но линию подачи молока не отключили от очищающего раствора при приготовлении кофе для госпожи Дуглас.

"Мы приняли срочные меры для пересмотра процедуры очистки и повесили дополнительные напоминания для персонала", - сообщил представитель компании Дэн Браун.

Беременная женщина рассказала Global News, что чувствует себя хорошо, но на всякий случай посетила врача.