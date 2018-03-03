Накануне 8 Марта в приюте для животных пройдет благотворительная акция

Предпраздничная благотворительная акция «Поздравь с весной, подари радость!» пройдет 7 марта в Центре обращения с животными.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В рамках акции каждый желающий может бесплатно взять животное из приюта, сделав подарок себе или порадовать своих мам, сестер, дочек и т.д.

В Центре обращения с животными также подвели итоги предыдущей акции, которая была объявлена перед Рождеством и длилась два месяца.

За это время было пристроено 139 животных, из них по акции - 114 (52 собаки и 62 кошки).

Все новоиспеченные владельцы кошек и собак получили подарочные сертификаты на частичное обслуживание в ветеринарной клинике центра.