Накануне 8 Марта в приюте для животных пройдет благотворительная акция

03 марта 2018 г. 12:36
78 просмотров

Предпраздничная благотворительная акция «Поздравь с весной, подари радость!» пройдет 7 марта в Центре обращения с животными.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В рамках акции каждый желающий может бесплатно взять животное из приюта, сделав подарок себе или порадовать своих мам, сестер, дочек и т.д. 

В Центре обращения с животными также подвели итоги предыдущей акции, которая была объявлена перед Рождеством и длилась два месяца.

За это время было пристроено 139 животных, из них по акции - 114 (52 собаки и 62 кошки).

Все новоиспеченные владельцы кошек и собак получили подарочные сертификаты на частичное обслуживание в ветеринарной клинике центра.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.