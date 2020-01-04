В Карпатах провели испытания военного самолета Ил-76МД

В Карпатах в районе Говерлы состоялось очередное испытание дооборудованного под требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО ) военно-транспортного самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД, сообщает информационное агентство Минобороны АрміяInform.

"Расстояние между горой и самолетом - критически мала. Маневр нужно осуществить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа. По результатам проверки, все системы самолета работали штатно без замечаний", - сказал главный инженер авиации командования ВС ВСУ генерал-майор Петр Скоренький.

Так, одним из наиболее сложных пунктов программы проверки было испытание системы предупреждения столкновения самолета с земной поверхностью.

Вместе с тем, район Говерлы для испытания самолета был выбран впервые. До 2014 года полеты проходили в Крыму.

Также отмечается, что дооборудованием самолета новейшими системами занимался Николаевский авиаремонтный завод. После успешно проведенных испытаний самолет получил документы, позволяющие выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО.

Учитывая потребности в самолетах Ил-76МД, Воздушные Силы и в дальнейшем планируют совершенствовать их новейшими системами.