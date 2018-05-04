В Кегичевском районе мужчина угнал автомобиль

В Сахновщинском районе во время патрулирования полицейский обратил внимание на автомобиль «ЗАЗ -Таврия», который двигался с неисправными фарами.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, патрульный попытался остановить машину, однако водитель выскочил из автомобиля во время движения и начал убегать.

Автомобиль остановился, наехав на забор.

Полицейские догнали правонарушителя и задержали его.

Им оказался 22-летний ранее судимый житель Сахновщинского района.

Установлено, что злоумышленник угнал автомобиль в одном из сел Кегичевского района.

Автомобиль вернули владельцу.

Следователями Кегичевского отделения полиции открыто уголовное производство ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.