В Кении более 100 людей погибли из-за ливней

В Кении по меньшей мере 100 людей погибли из-за ливней, которые продолжались весь апрель.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы настоятельно призываем национальное правительство сообщить миру об этом стихийном бедствии, чтобы можно было предпринять целенаправленные усилия и мобилизовать ресурсы для оказания помощи пострадавшим людям", - заявил генеральный секретарь "Красного креста" в Кении Аббас Гуллет.
Около 200 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и ливней.
"Вспышки болезней, передающихся через воду, являются еще одной проблемой для Кении", - добавил Гуллет.
Наводнения перекрыли основные дороги через центральную и северную Кению и прибрежные районы.
Военные и полиция выпустили вертолеты для спасательных миссий.