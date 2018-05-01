В Кении более 100 людей погибли из-за ливней

01 мая 2018 г. 14:05
Источник: 112.ua
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В Кении по меньшей мере 100 людей погибли из-за ливней, которые продолжались весь апрель.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы настоятельно призываем национальное правительство сообщить миру об этом стихийном бедствии, чтобы можно было предпринять целенаправленные усилия и мобилизовать ресурсы для оказания помощи пострадавшим людям", - заявил генеральный секретарь "Красного креста" в Кении Аббас Гуллет.

Около 200 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и ливней.

"Вспышки болезней, передающихся через воду, являются еще одной проблемой для Кении", - добавил Гуллет.

Наводнения перекрыли основные дороги через центральную и северную Кению и прибрежные районы.

Военные и полиция выпустили вертолеты для спасательных миссий.

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