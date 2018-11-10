В Киеве 35-летняя харьковчанка сбывала прекурсоры под видом таблеток для похудения

В Киеве правоохранители разоблачили 35-лентнюю харьковчанку, которая через интернет-магазин под видом таблеток для похудения сбывала запрещенное психотропное вещество «сибутрамин».
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленницей 62 капсул с психотропами, в которых, по заключению эксперта, масса сибутрамина составляет 0,521 г.
Стоимость препарата для похудения составляла 500 гривен за 30 капсул.
Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у женщины правоохранители обнаружили и изъяли 31 блистер указанного «продукта», банковскую карточку, на которую переводились денежные средства, компьютерную технику и прочее.
Женщину задержали, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное повторно).
Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.
Женщине грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как известно, симптомы после употребления сибутрамина напоминают состояние абстиненции у наркозависимых лиц.
Это тревожность, вялость, нарушение сна, координации, плохое настроение, склонность к суициду.
В ряде случаев могут быть головокружение, дрожание конечностей, боль за грудиной, нарушения слуха, отеки и расстройства дыхания.