В Киеве 35-летняя харьковчанка сбывала прекурсоры под видом таблеток для похудения

10 ноября 2018 г. 18:40
4 просмотра

В Киеве правоохранители разоблачили 35-лентнюю харьковчанку, которая через интернет-магазин под видом таблеток для похудения сбывала запрещенное психотропное вещество «сибутрамин».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленницей 62 капсул с психотропами, в которых, по заключению эксперта, масса сибутрамина составляет 0,521 г.

Стоимость препарата для похудения составляла 500 гривен за 30 капсул.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у женщины правоохранители обнаружили и изъяли 31 блистер указанного «продукта», банковскую карточку, на которую переводились денежные средства, компьютерную технику и прочее.

Женщину задержали, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное повторно).

Сейчас решается  вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Женщине грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как известно, симптомы после употребления сибутрамина напоминают состояние абстиненции у наркозависимых лиц. 

Это тревожность, вялость, нарушение сна, координации, плохое настроение, склонность к суициду. 

В ряде случаев могут быть головокружение, дрожание конечностей, боль за грудиной, нарушения слуха, отеки и расстройства дыхания.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.