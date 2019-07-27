 

В Киеве голые парни в галстуках бегали по Крещатику (видео)

27 июля 2019 г. 9:30
Источник: УНИАН
93 просмотра

В пятницу, 26 июля,  внимание гостей и жителей Киева привлекла группа обнаженных парней, которые пробежали по Крещатику в сторону Майдана Независимости.

Шестеро парней-нудистов были замечены в самом сердце столицы около 20:00, сообщает "Информатор". Ребята надели галстуки, чтобы прикрыть свое мужское "достоинство". На данный момент бегунов разыскивает полиция. Причина такого поведения парней не ясна, однако в издании предполагают, что это может быть как-то связано с "голым забегом", который устроили в центре столицы в декабре прошлого года.

Тогда, 13 декабря, в Киеве возле станции метро "Площадь Льва Толстого"  обнаженные мужчины в галстуках и бабочках, прикрываясь тарелками, пробежали несколько кругов подряд. 

Внимание! Видео содержит материалы для взрослых, не рекомендуется смотреть лицам до 18 лет!

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.