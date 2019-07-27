В Киеве голые парни в галстуках бегали по Крещатику (видео)

В пятницу, 26 июля, внимание гостей и жителей Киева привлекла группа обнаженных парней, которые пробежали по Крещатику в сторону Майдана Независимости.

Шестеро парней-нудистов были замечены в самом сердце столицы около 20:00, сообщает "Информатор". Ребята надели галстуки, чтобы прикрыть свое мужское "достоинство". На данный момент бегунов разыскивает полиция. Причина такого поведения парней не ясна, однако в издании предполагают, что это может быть как-то связано с "голым забегом", который устроили в центре столицы в декабре прошлого года.

Тогда, 13 декабря, в Киеве возле станции метро "Площадь Льва Толстого" обнаженные мужчины в галстуках и бабочках, прикрываясь тарелками, пробежали несколько кругов подряд.

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