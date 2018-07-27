В Киеве к годовщине крещения Украины проходят церковные мероприятия

27 июля 2018 г. 14:51
Источник: Левый берег
1 просмотр

В Киеве начинаются мероприятия УПЦ МП к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины.

Верующие собрались на Владимирской горке, где состоится молебен.

После завершения молебна верующие Московского патриархата пойдут крестным ходом до Киево-Печерской Лавры.

Там состоится всенощное бдение.

Утром в субботу на площади перед Успенским собором митрополит Онуфрий проведет божественную литургию.

Напомним, в связи с массовыми мероприятиями к годовщине крещения Киевской Руси в Киеве в течение трех дней перекрыты центральные улицы. Нацгвардия переведена на усиленный режим несения службы.

Сегодня во время крестного хода к Киево-Печерской лавре бойцы Нацгвардии задержали двоих мужчин.

Причины задержания правоохранители не озвучили.

В целом обстановка спокойная.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.