В Киеве к годовщине крещения Украины проходят церковные мероприятия

В Киеве начинаются мероприятия УПЦ МП к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины.

Верующие собрались на Владимирской горке, где состоится молебен.

После завершения молебна верующие Московского патриархата пойдут крестным ходом до Киево-Печерской Лавры.

Там состоится всенощное бдение.

Утром в субботу на площади перед Успенским собором митрополит Онуфрий проведет божественную литургию.

Напомним, в связи с массовыми мероприятиями к годовщине крещения Киевской Руси в Киеве в течение трех дней перекрыты центральные улицы. Нацгвардия переведена на усиленный режим несения службы.

Сегодня во время крестного хода к Киево-Печерской лавре бойцы Нацгвардии задержали двоих мужчин.

Причины задержания правоохранители не озвучили.

В целом обстановка спокойная.