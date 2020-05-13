В Киеве коллапс - Кличко просит Кабмин открыть метро

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

"Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая (так как 22 – это пятница, а затем два выходных), разрешить восстановить работу метро в столице", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Метро должно открыться для работы в обычном режиме.

"Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро", - подчеркнул мэр Киева.

Для обычных граждан станет доступен и наземный общественный транспорт.

"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать: остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время. То есть, это делается постепенно", - добавил он.

При этом он отметил, что в настоящее время наземный общественный транспорт столицы пока работает в ограниченном режиме и пользоваться им можно только при наличии спецбилета.