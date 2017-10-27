В Киеве мать оставила младенца у входа в метро и пошла пить

Полиция Киева разыскала мать, которая оставила 9-месячного ребенка возле метро "Вокзальная".

Женщина ночью покинула мальчика у входа в метро и пошла пить. Малыша на ступеньках заметили прохожие и отнесли в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский". Горе-мать нашли, решается вопрос о привлечении ее к ответственности, сообщается на сайте полиции.

Прохожие рассказали, что на площади Вокзальной заметили женщину с ребенком в одной руке и бутылкой пива в другой. Она вела себя неадекватно. Когда очевидцы проходили мимо входа в метро во второй раз, увидели брошенного ребенка.

Правоохранители разыскали женщину за полтора часа. При общении с ней оказалось, что ребенок мешал 25-летней матери, которая приехала с сыном из Херсонской области, отдыхать и употреблять алкогольные напитки. Сейчас она общается со следователями и сотрудниками ювенальной превенции. Мальчиком занимаются врачи.

Решается вопрос о правовой квалификации события и привлечения матери к ответственности. Информацию об инциденте передали в службу по делам детей.