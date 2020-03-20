В Киеве мужчина разбил стекло в троллейбусе за отказ взять его одиннадцатым пассажиром

В Киеве пассажир, которого не взяли в салон троллейбуса, повредил его стекло.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Московской в ​​Печерском районе столицы. Мужчина, несмотря на запрет водителя и кондуктора троллейбуса, в грубой форме без защитной маски пытался попасть в салон, где уже находилось достаточное количество пассажиров.

В разгар конфликта мужчина также намеренно повредил общественный транспорт, разбив стеклянные двери.

Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в отдел полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области.

На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужем разъяснительную беседу.

Напомним, в связи с введенными карантинными мерами в Киеве, Харькове и Днепре в общественном транспорте должны находиться не более 10 пассажиров одновременно, все они должны быть в масках.