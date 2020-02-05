В Киеве нашли организаторов международного онлайн-казино с ежемесячным доходом $1 млн

Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области раскрыли организаторов ряда онлайн-казино, которые под видом легального бизнеса действовали на рынках Украины, Европы, Австралии и США.

"Правоохранители установили, что с начала 2019 фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере ІТ-разработок, организовали работу офисов в городе Киев. В офисах работал штат специалистов, создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков. Противоправная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США. Месячный доход составлял миллион долларов", - сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Отмечается, что факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса на территории Украины через сеть Интернет, а также списания денежных средств со счетов украинских банков для участия в играх указанного казино был зафиксирован правоохранителями в январе. Были проведены обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых было установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также были обнаружены и изъяты четыре жестких диска, флеш-накопители и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Специалистам киберполиции, которые осматривали изъятую технику, удалось расшифровать закриптованные жесткие диски, что позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и другие данные. Всю изъятую технику передали для проведения экспертиз.

На данный момент установлены трое организаторов 1979, 1983 и 1986 годов рождения. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.