В Киеве произошло самое массовое отравление шаурмой за последние десять лет

С 30 июля в ГУ Госпродпотребслужбы начала поступать информация об отравлении шаурмой в Киеве. По состоянию на 2 августа, в результате отравления шаурмой пострадали уже 70 человек. По предварительным данным, у всех отравившихся – сальмонеллез.

В Госпотребслужбе сообщили, что вспышка зарегистрирована в четырех локациях: метро Лесная, Дарница, Оболонь и Почтовая площадь. Все точки принадлежат одному владельцу.

Отравление шаурмой в Киеве стало самым массовым за последние десять лет, сообщил на пресс-конференции глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

”С понедельника зафиксированы 70 обращений за медицинской помощью. Среди них десять детей, одна беременная, четыре из Киевской области. 60 человек госпитализированы", - уточнил он.

Рубан добавил, что речь идет только о людях, которые были госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии после употребления шаурмы. На самом деле пострадавших может быть больше, не все могли обратиться за помощью к медикам.