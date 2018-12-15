В Киеве - объединительный собор украинской церкви

В Софийском Соборе начался объединительный собор, который должен провозгласить создание Автокефальной православной Церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.

По имеющимся данным, от УПЦ Киевского патриархата будут присутствовать 42 архиерея, и с ними соответственно по одному священнику и мирянину, всего 126 делегатов.

От УАПЦ подтвердили участие 12 епископов и каждый привезет с собой священника и мирянина, то есть - 36 делегатов.

От Московского патриархата подтвердили участие 10 епископов и каждый со священником и мирянином. В целом - 30 человек.

По предварительным подсчетам (Экзархов Вселенского Патриарха) в соборе примут участие: 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина, всего - 192 участника Объединительного собора.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

