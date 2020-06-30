В Киеве шахтеры начали бессрочный протест (видео)

Шахтеры со вторника, 30 июня, начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале Киева.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец в Facebook.

В столицу съехались шахтеры, профсоюзники «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь» и представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Как сообщает Волынец, у горняков несколько требований к властям: они требуют освободить от исполнения обязанностей председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины.

Также шахтеры требуют погасить задолженность по зарплате. По состоянию на 1 июля она составит более 1,2 млрд грн.

Еще одно требование протестующих: обязать Фонд государственного имущества, Центрэнерго, Госугольпостав, ГП Калушская ТЭЦ-Нова полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь. Общая сумма долга составляет около 884 млн грн.

Шахтеры также будут требовать: запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси, восстановления работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывода шахт с простоя, обеспечения их стабильной работы.

Напомним, на прошлой неделе Центрэнерго выплатило долг шахте "Надежда", горняки которой устроили акцию протеста под Офисом президента.