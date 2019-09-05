 

В Киеве суд освободил из-под стражи фигуранта дела о крушении малайзийского "Боинга"

05 сентября 2019 г. 13:32
Источник: Левый берег
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В четверг, 5 сентября, в 11:00 Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию защиты Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению малайзийского авиалайнера в небе над  Донбассом в июле 2014 года.

Ранее на этой неделе суд продлил арест Цемаха, срок ареста адвокат Роман Гонтарев не называл.

Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Об этом из зала суда сообщила журналистка Алена Лунькова.

"Смену меры пресечения Цемаху удовлетворить. Освободить Цемаха в зале заседания", - написала журналистка.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

 

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