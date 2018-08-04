В Киеве токсичная плесень оккупировала три многоэтажки и могла повлечь смерть ребенка (видео)

Токсичные грибки не дают жить жителям сразу трех многоэтажек в столице. Годами стены там разъедают патогенные организмы, а уровень опасных веществ в воздухе зашкаливает.

Как сообщает ТСН, черная и зеленая плесень расползается по стенам, под ней разрушается штукатурка – токсичные грибки выедают все на своем пути. Лаборанты обнаружили 39 патогенных грибов, а жители за несколько лет борьбы с плесенью освоили терминологию микробиологов.

"Эта черная плесень, аспергилиус, разъедает легкие, бронхи. Это все убивает иммунную систему. Весной выделяются споры – мы начинаем кашлять", - говорят люди.

Они утверждают, что среди обитателей дома повышенная смертность, а несколько дней назад умер полуторагодовалый ребенок.

Татьяна говорит, что ее дочке сделали две операции и в костях ребенка обнаружили патогенные грибы. Об опасности для жизни засвидетельствовали и лабораторные исследования.

"По воздуху показатели превышали норму в 13 раз. Это в среднем, а на поверхностях содержимое где-то на 7-8 раз", - пояснил руководитель лаборатории Андрей Шиенко.

Специалисты называют плесень очень опасной, ведь она вызывает аллергию, астму, бронхиты и пневмонии. Однако онкозаболевания и туберкулез, на которые жалуются жильцы дома, спровоцировать не может.

Заведующая лабораторией микробиологии, вирусологии и микологии Ада Руденко говорит, что оседают микроорганизмы на человеке в различных местах.

"Бронхопневмонию откуда мы только не выделяли, у ребенка было с почек, в гениталиях, бывают на волосах, на коже", - говорит она.

Эксперт уверяет, что вывести грибок можно, правда необходимо до кирпича снимать штукатурку в квартире и обрабатывать все специальными средствами. Капитальный ремонт жильцам предложили и чиновники, но владельцы квартир жалуются, что и ремонт не помог – плесень продолжает расти.

Город начал новый проект под названием "Стартовый дом", для жителей зараженных домов обещают построить новое жилье. На месте новой многоэтажки, правда, пока что автостоянка, однако чиновники уверяют, что уже через два года там будет новый дом.