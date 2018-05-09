В Киеве во время марша "Бессмертного полка" задержали мать погибшего экс-депутата Бережной

09 мая 2018 г. 12:56
Источник: УНИАН
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В Киеве полиция задержала мать экс-депутата от "Партии регионов" погибшей Ирины Бережной Елену Бережную.

На одежде Бережной во время задержания была запрещенная украинским законодательством так называемая "георгиевская" лента, которую Россия использует для антиукраинской пропаганды во время военной агрессии в Крыму и на Донбассе, а также для популяризации СССР и тоталитарного прошлого.

Мать погибшей экс-регионалки задержали во время акции "Бессмертный полк", придуманной и популяризованой российскими политтехнологами.

Ирина Бережная - народный депутат Украины VI и VII созывов, была членом депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины.

Была известна своими антиукраинскими публикациями в соцсетях и регулярными выступлениями на российском телевидении. Погибла 5 августа 2017 в ДТП в Хорватии. Ее мать Елена Бережная известна заявлениями о "терроре русскоязычного населения" в Украине.

Напомним, 15 мая 2015 президент Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации, в частности "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики ".

Публичное использование "георгиевской" ленты в Украине является административным правонарушением.
 

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