 

В Киеве задержали тренера по мини-футболу, который за развращение детей 4 года скрывался от полиции

28 сентября 2019 г. 10:52
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В Киеве правоохранители задержали тренера, который на протяжении почти 4-х лет скрывался от органов суда за развращение несовершеннолетних. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий, все это время менял имена и фамилии и проживал по разным адресам в столице и на территории Киевской области. Именно этот факт и усложнял поиски фигуранта. 

В декабре 2015 года в отношении тренера по мини-футболу было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – «Развращение несовершеннолетних».

Как установили правоохранители, злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 году он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. 

По словам пострадавшего мальчика, в гостиничном номере тренер развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате.

В ходе досудебного расследования следователи собрали необходимую доказательную базу о причастности фигуранта к совершению противоправных действий. 

В дальнейшем материалы производства были направлены в суд. Однако злоумышленник, желая избежать наказания, начал скрываться и не появлялся на судебные заседания.

В течение последних нескольких лет злоумышленник проживал под чужим именем и фамилией и постоянно менял адреса проживания. 

26 сентября правоохранители задержали мужчину на территории Киевской области.  Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 000 гривен.

 

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