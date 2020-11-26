В Киеве задержали мужчину, который по почте сбывал наркотики в Харьковскую область

Правоохранители задержали киевлянина, который сбывал наркотики через почтовые отправления из столицы в Харьковскую область.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, правоохранителям поступила информация, что на территории Харьковщины распространяют амфетамин, который поступает на территорию области с помощью сервиса почтовых отправлений.

Во время оперативных мероприятий полицейские выяснили, что амфетамин на Харьковщину поставляет 35-летний киевлянин. Злоумышленник в одной из столичных квартир оборудовал нарколабораторию, где изготавливал данное психотропное вещество. Товар он сбывал оптовыми партиями и в розницу, получив перед этим деньги на банковские карточки.

Правоохранители задержали организатора незаконного «бизнеса». По месту жительства фигуранта и по месту расположением нарколаборатории в столице были проведены обыски, в ходе которых было изъято около килограмма амфетамина и прекурсор «финилнитропоропен», 25 литров изопропилового спирта, оборудование и посуда для изготовления наркотиков, а также фасовочные материалы.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Следователи Московского отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

«После выводов экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины». – отметили в полиции.

За изготовление и сбыт амфетамина киевлянину грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к сбыту наркотических средств.