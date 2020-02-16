В Киеве задержали "смотрящего" времен Януковича

В Киеве правоохранители задержали Евгения Анисимова "Анисима" – запорожского бизнесмена, "смотрящего" за криминалитетом в регионе времен президентства беглого Виктора Януковича.

О его задержании сообщил на своей странице в Facebook украинский бизнесмен Евгений Черняк.

"20 минут назад Анисима-Клоуна задержали в Киеве.

Интересная деталь: сдал Анисима его ближайший соратник.

От крупного вознаграждения отказался!

Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги", - написал Черняк в Facebook.

Видеокадры задержания бизнесмена появились в Сети.

Их также опубликовал и Черняк.

В полиции рассказывают о задержании лидера преступной группировки, но имя задержанного не называют. По данным полиции, задержанный шесть лет находился в международном розыске и скрывался от правоохранительных органов.

"Мужчина 1975 г.р. подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности.

Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", – сказано в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Операцию по задержанию провели сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназа КОРДа. Анисимову инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных шестью статьями УК.

Подозреваемого доставят для проведения следственных действий в Запорожье. Так, 12 января 2018 года следственным судьей Орджоникидзевского районного суда города Запорожье было вынесено постановление об избрании в отношении Анисимова меры пресечения в виде содержания под стражей.

В марте 2019 года стало известно, что обвинение против Анисимова направлено в суд. По данным стороны обвинения, во времена преступного режима Януковича "Анисим" облагал данью предпринимателей региона и "выкачивал" деньги из коммунальных предприятий области.

Ему выдвинули обвинения по семи статьям. Так, экс-"смотрящего" обвиняли в создании преступной организации, присвоении имущества, легализации преступных доходов, вымогательстве, незаконном обращении с оружием.

Криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отмечается, это уже не первое задержание "Анисима". "Смотрящий" и его охранник Андрей Гречковский были задержаны в аэропорту "Борисполь" 21 октября 2013 года. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства по статье "вымогательство".

Однако в январе 2014 года его выпустили под залог.