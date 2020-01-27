В Киеве зафиксировали заболевание коронавирусом, который оказался не китайским

В Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, но это не китайский кронавирус. Об этом говорится в сообщении Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины в Facebook.

Сообщается, что в текущем эпидсезоне в вирусологическую лабораторию доставили 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов:

грипп А (H1N1) - 3;

грипп А нетипичный - 1;

грипп В - 3;

аденовирус- 2;

бокавирус - 1;

короновирус - 1 ( НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ КИТАЙСКИМ КОРОНОВИРУСОМ ) ;

риновирус- 1.

"Сейчас обнаружили коронавирус в рамках эпиднадзора. Вообще коронавирусы достаточно распространённые в природе возбудители. Ими болеют и люди, и животные. Вызывают респираторный синдром, иногда диарейный синдром. Вот и все, сейчас речь не идёт о новом коронавирусе, который в Китае. Это старые наши друзья коронавирусы, с которыми мы давно живём вместе", — заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.​