В Киеве "живая" куча мусора гонялась за людьми

В Киеве ко Всемирному дню чистоты провели необычную акцию, в ходе которой куча мусора "оживала" и гналась за людьми.

Соответствующий ролик появился на YouTube-канале CleanMyMac.

Для ролика организаторы акции создали специальный костюм из 69 пластиковых пакетов, 144 упаковок от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурка и три килограмма бумаги. Его надел актер, который маскировался под "кучу мусора" на улицах Киева.

Когда прохожие бросали к отходам мусор, актер начинал гоняться за "нарушителями". Также парень разговаривал с людьми, после чего они понимали выброшенный ими мусор и складывали его в урны.

Кроме того, актер в необычном костюме подсаживался к людям на скамейки, играл с ними в бадминтон, обнимался.

Таким образом ролик учит жителей Киева и зрителей не мусорить на улицах и беречь экологию.