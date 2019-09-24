 

В Киеве "живая" куча мусора гонялась за людьми

24 сентября 2019 г. 16:23
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

В Киеве ко Всемирному дню чистоты провели необычную акцию, в ходе которой куча мусора "оживала" и гналась за людьми.

Соответствующий ролик появился на YouTube-канале CleanMyMac.

Для ролика организаторы акции создали специальный костюм из 69 пластиковых пакетов, 144 упаковок от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурка и три килограмма бумаги. Его надел актер, который маскировался под "кучу мусора" на улицах Киева.

Когда прохожие бросали к отходам мусор, актер начинал гоняться за "нарушителями". Также парень разговаривал с людьми, после чего они понимали выброшенный ими мусор и складывали его в урны.

Кроме того, актер в необычном костюме подсаживался к людям на скамейки, играл с ними в бадминтон, обнимался.

Таким образом ролик учит жителей Киева и зрителей не мусорить на улицах и беречь экологию.

 

Видео: 

The revenge of the junk | Prank by CleanMyMac X

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.