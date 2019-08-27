 

В киевском аэропорту задержали экс-главу Минздрава Богатыреву, прилетевшую в Украину

27 августа 2019 г. 20:30
Источник: УНИАН
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Украинские пограничники в аэропорту "Киев" ("Жуляны") задержали бывшего министра здравоохранения, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раису Богатыреву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Задержанная пограничниками в "Жулянах", передана Национальной полиции. Подробности - завтра", - сказал он.

Как пишет Украинская правда, в Украину Богатырева прилетела в обед 27 августа.

"Богатыреву обнаружили на рейсе, который прибыл из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов", - сообщила пресс-служба ГПС.

Богатырева пряталась от следствия почти 5 лет. По данным на сайте МВД, суд дал разрешение на содержание Богатыревой под стражей.

Как сообщалось, в октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск в Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. С января 2015 года экс-министр находился в международном розыске Интерпола.

Также отмечается, что после задержания Богатыреву якобы, доставили в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, однако суд отказался заседать из-за завершения рабочего дня. Как пишет zn.ua, ранее Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратура Украины закрыть дело против Раисы Богатыревой.

Защита Раисы Богатыревой просила закрыть дело в связи с отсутствием доказательств виновности в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины; отсутствием события уголовного правонарушения и истечением сроков досудебного расследования. Суд поддержал соответствующее ходатайство.

 

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