В киевском гипермаркете продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма

В одном из киевских гипермаркетов продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Kyiv LIVE.

По словам очевидца, с момента, когда он увидел товар в первый раз, прошел почти месяц. Тогда сотрудники магазина извинились и заявили, что все дневники уберут с продажи, а виновных накажут. Но как оказалось, товар, на котором изображена неполная Украина, до сих пор находится на полках гипермаркета.

В пресс-службе сети данных гипермаркетов заявили, что скандальный дневник с картой Украины без Крыма, приобретенный мужчиной в Киеве 11 августа, в магазин принесло "третье лицо".

Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании, установлено, что этот дневник был принесен в торговый центр извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя.

«Через 30 минут после этого клиент приобрел данный дневник», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что данный товар был изъят из продаж всех торговых центров гипермаркета еще 15 июля 2019 года – сразу после того, как было получено первое сообщение о нем от клиента.

«Согласно официальной информации компании "Папирус", которая является производителем и поставщиком данного товара, с момента обнаружения этих дневников, а именно: около месяца назад - производство их прекращено и поставок ни в один торговый центр не происходило», - добавили в сети гипермаркетов.

