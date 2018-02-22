В Киевском районе бывший работник обокрал автосервис

Полицейские задержали 19-летнего парня, который ночью проник в помещение автосервиса и похитил автозапчасти, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители установили, что ранее парень работал в этом автосервисе, а после освобождения оставил себе дубликат ключа от помещения.
Ночью 20 февраля парень проник к прежнему месту работы и похитил оттуда автозапчасти на сумму около 20 000 гривен.
Полицейские задержали его недалеко от места преступления.
По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража).
Парню грозит до 6 лет лишения свободы.