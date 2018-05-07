В Киевском районе харьковчанин "помог" мошеннику и лишился телефона

В конце апреля на улице к 28-летнему мужчине подошел незнакомец и попросил у него мобильный телефон, чтобы срочно позвонить.

Как только телефон оказался в руках злоумышленника, тот сбежал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили личность злоумышленника.

Им оказался 42-летний ранее судимый безработный харьковчанин.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.