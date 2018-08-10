В Киевском районе харьковчанин выращивал наркорастения

10 августа 2018 г. 10:59
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Во дворе частного дома на улице Харьковской 37-летний мужчина выращивал наркосодержащие растения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полиция изъяла у харьковчанина 40 кустов конопли и 5 бумажных свертков каннабиса с места проживания человека.

По словам мужчины, наркотические вещества ему было нужны для личного потребления.

Изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

 

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