В Киевском районе харьковчанин выращивал наркорастения

Во дворе частного дома на улице Харьковской 37-летний мужчина выращивал наркосодержащие растения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полиция изъяла у харьковчанина 40 кустов конопли и 5 бумажных свертков каннабиса с места проживания человека.

По словам мужчины, наркотические вещества ему было нужны для личного потребления.

Изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.