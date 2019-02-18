В Киевском районе харьковчанин забил до смерти собаку соседа

18 февраля 2019 г. 11:05
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В октябре 2018 года в полицию обратился 39-летний житель Киевского района города и сообщил, что на территорию его домовладения на улице Ивана Багмута, проник неизвестный и забил до смерти его собаку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские установили, что злоумышленником оказался 36-летний харьковчанин, который жил по соседству. 

Как стало известно, мужчина подошел к собаке, которая зацепилась цепью за деревянную ограду, и избил животное металлической палкой по голове и грудной клетке.

Харьковчанину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. 

Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

 

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