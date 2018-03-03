В Киевском районе мужчина обокрал магазин, в котором работал

Харьковские полицейские задержали за кражу из магазина одного из его работников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

31-летний мужчина украл из магазина товаров на 18 500 гривен.

При инвентаризации в магазине сотрудники обнаружили недостачу двух мобильных телефонов и зарядного устройства.

По факту пропажи товара сотрудники обратились в полицию.

Правоохранители разоблачили вора - работника магазина.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 185 (кража) УК Украины.

За кражу злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.