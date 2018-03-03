В Киевском районе мужчина обокрал магазин, в котором работал

03 марта 2018 г. 11:05
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Харьковские полицейские задержали за кражу из магазина одного из его работников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

31-летний мужчина украл из магазина товаров на 18 500 гривен.

При инвентаризации в магазине сотрудники обнаружили недостачу двух мобильных телефонов и  зарядного устройства.  

По факту пропажи товара сотрудники  обратились в полицию. 

Правоохранители  разоблачили вора - работника магазина. 

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по  ч. 2 статьи 185 (кража) УК Украины.

За кражу злоумышленнику грозит  до 5 лет лишения свободы.

 

 

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