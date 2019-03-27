В Киевском районе неизвестные устроили свалку прямо возле детского сада

Эта огромная свалка на улице Саперной расположилась прямо у детского сада. Мусорные пакеты и битое стекло лежат в нескольких метрах от малышей, которые гуляют за оградой садика.

Прямо сейчас несколько грузовиков выгружают мусор, а затем засыпают его землей.

Александр Путятин, работник детсада, говорит, что проблемы с несанкционированным вывозом мусора начались здесь уже очень давно.

Александр Путятин, работник детсада



Я вот работаю 7 лет, а это еще раньше было. Бывало, что свалка загорится, и всех детей загоняют в садик, потому что дым. Ведь если подует - то все на садик идет



Беспокоит проблема и местных жителей.

Светлана Гаврюшенко выгуливает у помойки собаку - ведь больше просто негде. Ее беспокоят не только пожары. Свалка, по ее словам, привлекает бездомных, которые разносят мусор по микрорайону.

Светлана Гаврюшенко, местная жительница



Да вот он, при вас землю грязную привозят, засыпают тут все. Мы это снимали, отсылали, но это бесполезно. Ладно, там же еще бомжи ковыряются, там же железо и все остальное. Все разносится. И горит, бывает, летом подпаливают. Мешает, но вы ж понимаете сами

В Киевской районной администрации отвечают: эта свалка - постоянная проблема района, борются с ней ежегодно и уже в который раз подали заявление в полицию.

Нелли Казанжиева, глова Киевской райадминистрации



Данная свалка формируется ежегодно, потому что у нас люди с пониженной социальной активностью и позицией постоянно возят туда строительный мусор и просто мусор. Мы с этим боремся, ежегодно эти свалки убираем. В настоящее время мною отправлено заявление в райотдел, установлены номера машины, которая завозила, райотдел обещал разобраться в этой ситуации



Однако, по словам госпожи Казанжиевой, машины туда приезжают все время новые, а установить постоянный надзор администрация просто не может.

Полиция сейчас проверяет информацию.