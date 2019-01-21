В Киевском районе задержали домушников, которые обокрали частный дом

21 января 2019 г. 11:11
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6 января в полицию от 41-летнего мужчины поступило сообщение о том, что территории его частного домовладения неизвестные похитили электрический водонагреватель, различные металлические изделия и бытовое оборудование на общую сумму около 50 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили злоумышленников, причастных к данной краже, и задержали их.

Ими оказались 31 и 32-летние ранее судимые за имущественные преступления харьковчане.

По словам самих злоумышленников, в жилое помещение они проникли, взломав дверные замки.

Часть похищенного мужчины успели сдать в пункт приема металлолома, а полученные средства потратили на личные нужды.

Остальное имущество полицейские вернули владельцу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

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