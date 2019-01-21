В Киевском районе задержали домушников, которые обокрали частный дом

6 января в полицию от 41-летнего мужчины поступило сообщение о том, что территории его частного домовладения неизвестные похитили электрический водонагреватель, различные металлические изделия и бытовое оборудование на общую сумму около 50 000 гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители установили злоумышленников, причастных к данной краже, и задержали их.
Ими оказались 31 и 32-летние ранее судимые за имущественные преступления харьковчане.
По словам самих злоумышленников, в жилое помещение они проникли, взломав дверные замки.
Часть похищенного мужчины успели сдать в пункт приема металлолома, а полученные средства потратили на личные нужды.
Остальное имущество полицейские вернули владельцу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.