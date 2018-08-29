В Киевском районе студент ограбил женщину

В полицию обратилась 43-летняя харьковчанка и сообщила, что на улице ее ограбил неизвестный.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник подошел к ней, схватил за волосы и сорвал с шеи цепочку.

Потерпевшая успела запомнить его приметы.

Полицейские задержали злоумышленника.

Им оказался 27-летний харьковчанин, который учится в одном из университетов города.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.