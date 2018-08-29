В Киевском районе студент ограбил женщину

В полицию обратилась 43-летняя харьковчанка и сообщила, что на улице ее ограбил неизвестный.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленник подошел к ней, схватил за волосы и сорвал с шеи цепочку.
Потерпевшая успела запомнить его приметы.
Полицейские задержали злоумышленника.
Им оказался 27-летний харьковчанин, который учится в одном из университетов города.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.