В Киевском районе у харьковчанина изъяли наркотические «соли»

25 июля 2018 г. 10:58
70 просмотров

21 июля харьковским правоохранителям поступило сообщение о том, что у дома на улице Леся Сердюка неизвестный ведет себя подозрительно и что-то ищет. По указанному адресу выехал наряд полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по приметам, предоставленным заявителем, полицейские обнаружили 25-летнего мужчину.

При личном досмотре у него нашли и изъяли пакет с кристаллообразным веществом белого цвета.

Парень сообщил, что в пакете находится наркотическое вещество «соли».

Вещественные доказательства направили на исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.