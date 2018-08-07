В Киевском районе у иностранца в отеле изъяли психотропный препарат

4 августа около 11-00 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из отелей мужчина в неадекватном состоянии пристает к посетителям.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили 25-летнего иностранного студента, который подозрительно себя вел.

В ходе личного досмотра у него нашли и изъяли полимерный пакет с веществом белого цвета, предварительно, являющимся психотропным веществом PVP.

Вещество правоохранители направили на экспертизу.

По данному факту Киевским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до 3 лет.