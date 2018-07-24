В Киевском районе у наркомана на улице изъяли шприц с "дозой"

В Харькове полицейские задержали 34-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения, у которого при себе был шприц с наркотическим веществом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

22 июля на улице Амурской внимание полиции привлек мужчина, который вел себя неадекватно и имел явные признаки наркотического опьянения.

При проверке документов полицейские заметили у него в сумке шприц с веществом коричневого цвета.

Шприц с веществом полицейские изъяли и направили на исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции данной статьи - лишение свободы на срок до 3 лет.