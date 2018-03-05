В Киевском районе в магазине мужчина украл ящик с пожертвованиями больным детям

Харьковские правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который похитил ящик с деньгами для благотворительного фонда помощи больным детям.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

В конце февраля безработный харьковчанин пришел в магазин для того, чтобы устроиться на работу.

Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник с помощью зажигалки расплавил пластмассовые крепления ящика, положил его в сумку и ушел.

Правоохранители задержали мужчину, когда он снова пришел в тот же магазин искать работу. Работники магазина узнали мужчину и вызвали полицию.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет..