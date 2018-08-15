В Киевском районе во дворе харьковчанина обнаружили плантацию конопли

В Киевском районе на улице Наумовской у 38-летнего ранее судимого харьковчанина правоохранители обнаружили во дворе и изъяли более 50 кустов конопли.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как выяснилось, мужчина выращивал наркотики для личных нужд.
Изъятые кусты конопли полицейские направили на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.