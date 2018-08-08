В Киевском районе возле лесопарка выявили харьковчанина со взрывчаткой

08 августа 2018 г. 13:41
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В Харькове в районе лесопарка полицейские обнаружили 44-летнего мужчину с подозрительным пакетом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе личного досмотра в вещах мужчины полицейские обнаружили и изъяли тротиловую шашку «ТШ-400».

Взрывчатое вещество направили ​​на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Место приобретения и цель хранения опасного предмета правоохранители устанавливают. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 

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