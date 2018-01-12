В Киевском районе задержали двоих "закладчиков" с наркотиками

12 января 2018 г. 12:28
170 просмотров

Около 11 часов утра 11 января в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные люди на улице Леся Сердюка у дома раскладывают так называемые" закладки ", сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие по указанному адресу полицейские увидели двух молодых людей, которые, заметив правоохранителей, стали убегать. Патрульные догнали и задержали мужчин.

При проверке у одного из молодых людей полицейские обнаружили около 15 пакетиков с неизвестными веществами, похожими на наркотические.

Для выяснения всех обстоятельств и проведения следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Задержанных мужчин передали следователям Киевского отдела полиции.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.