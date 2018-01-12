В Киевском районе задержали двоих "закладчиков" с наркотиками

Около 11 часов утра 11 января в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные люди на улице Леся Сердюка у дома раскладывают так называемые" закладки ", сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие по указанному адресу полицейские увидели двух молодых людей, которые, заметив правоохранителей, стали убегать. Патрульные догнали и задержали мужчин.

При проверке у одного из молодых людей полицейские обнаружили около 15 пакетиков с неизвестными веществами, похожими на наркотические.

Для выяснения всех обстоятельств и проведения следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Задержанных мужчин передали следователям Киевского отдела полиции.