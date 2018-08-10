В Киевском районе задержали иностранца, который обокрал работника почты

В рамках операции «Мигрант» в Киевском районе Харькова полицейские задержали 36-летнего злоумышленника, который украл мобильный телефон у сотрудника почтовой организации.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина увидел, что работник почты оставил на своем рабочем месте мобильный телефон и отошел для выдачи посылки.

Злоумышленник положил чужой телефон в карман и покинул помещение почты.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления.

Сумма материального ущерба составила более 6000 гривен.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание до 3 лет лишения свободы.