В Киевском райсуде будут судить мужчину за хулиганство из-за расовой вражды

08 августа 2018 г. 14:54
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В Харькове прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего неоднократно судимого харьковчанина по факту дерзкого хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что летом прошлого года мужчина на почве расовой вражды разбил машину гражданина Королевства Марокко и ударил ножом самого иностранца.

Как выяснили правоохранители, поздно вечером подозреваемый и его товарищи распивали спиртное возле одного из кафе на Салтовке.

Злоумышленник увидел, что к заведению подъехал автомобиль " Mercedes ". Из него вышли трое иностранцев и направились в кафе.

Когда мужчины зашли в помещение, злоумышленник схватил металлическую палку и начал крушить автомобиль - несколько раз ударил палкой в ​​правое стекло пассажирской двери и в лобовое стекло машины.

Увидевший это хозяин авто выбежал на улицу и попросил хулигана прекратить, но злоумышленник вытащил нож и ударил мужчину в левое плечо, а затем исчез с метса преступления.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

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