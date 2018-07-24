В Киевском райсуде по делу о кровавом ДТП на Сумской допрашивают экспертов

24 июля 2018 г. 15:13
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Сегодня в Киевском райсуде продолжается слушание дела по обвинению Алены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении ДТП, в котором погибли 6 человек и пятеро пострадали.

Сегодня в суде дают показания экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которые были вызваны в суд стороной защиты -  адвокатом Дронова Сергеем Перепелицей.

Подробности будут в репортаже корреспондента АТН.

Напомним, в предыдущем судебном заседании показания давал эксперт-автомеханик Валерий Ольхов, который пояснил, что опасность для себя и окружающих водители Алена Зайцева и Геннадий Дронов создали самостоятельно, предупредить аварию в тот момент уже было невозможно.

Ранее сообщалось, что врач-нарколог, которая брала анализы у Зайцевой сразу после ДТП, и которая нашла в ее крови опиаты, исчезла, и ее нигде не могут найти.

 

 

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