В Киевском райсуде Полтавы назначили судебное заседание по делу Кернеса

Судебное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двух его охранников в Киевском райсуде Полтавы назначено на 10 августа. Суд выйдет из совещательной комнаты в 10 часов утра.

Эту информацию UA Харьков подтвердила судья-спикер Киевского райсуда Полтавы Любовь Васильева.

«Судья в 10:00 выйдет из совещательной комнаты. Что будет, или это будет приговор, или решение, нам неизвестно. Но завтра в 10 он выйдет из совещательной комнаты, всех участников процесса вызвали в судебное заседание », - сказала по телефону корреспонденту UA Харьков судья-спикер.

Как сообщалось ранее, судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов ушел в совещательную комнату для вынесения приговора по делу Кернеса и его охранников 10 июля.

Судебные дебаты по делу не проводились, поскольку представители гособвинения, потерпевшие и их адвокаты не появлялись на 6 заседаний подряд.