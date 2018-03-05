В Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Кернеса

05 марта 2018 г. 11:49
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Сегодня, 5 марта, в Киевском районном суде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Об этом сообщает Городской Дозор.

Заседание назначено  на 11:00.

На сегодняшнем заседании суд планирует продолжить изучение 8-го тома материалов уголовного дела, собранных на досудебном расследовании.
 
Митингующих и протестующих под зданием  суда не наблюдается.

В  суд  прибыл мэр Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников, которые проходят по делу - Евгений Смицкий и Виталий Блинник. Они присутствуют в зале суда.

Также в судебное заседание прибыл один из потерпевших по делу Сергей Ряполов. Второй потерпевший - Александра Кутянина – в судебном заседании отсутствует.

Судья Антонов зашел в зал.

Судебное заседание началось.

 

 

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