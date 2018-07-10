В Киевском суде по делу о ДТП на Сумской перенесли судебное заседание

10 июля 2018 г. 15:00
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Сегодня, 10 июля, в Киевском райсуде Харькова в 14 часов планировалось заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

В начале судебного заседания второй защитник Геннадия Дронова заявил о том, что адвокат Дронова  Сергей Перепелица занят в другом заседании, которое сегодня было назначено слушанием на 11 часов утра.

Поскольку сегодня суд планировал допросить свидетеля Елену Федирко – медика, к которая брала анализы у Елены Зайцевой после ДТП, и ходатайство о ее допросе заявлял именно адвокат Сергей Перепелица, защитник считает слушание дела без него невозможным, о чем и заявил соответствующее ходатайство.

Прокурор также был солидарен со стороной защиты обвиняемого в том, что дело слушать сегодня невозможно.

Суд, посовещавшись на месте, постановил – перенести дело слушанием на 17 июля.

 

 

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